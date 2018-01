Fußball: ÖFB-Teamchef Franco Foda will gegen Deutschland gewinnen

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wird im Frühjahr Testspiele gegen Slowenien und Luxemburg bestreiten. Dann folgen größere Kaliber.

Gegen die Slowenen spielt die ÖFB-Auswahl um Neo-Teamchef Franco Foda am 23. März in Klagenfurt, gegen Luxemburg vier Tage später auswärts. Dies gab ÖFB-Präsident Leo Windtner am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt.



Offiziell bestätigt wurde das Testspiel gegen WM-Gastgeber Russland am 30. Mai in Innsbruck. Auf Weltmeister Deutschland trifft Österreich wie bereits bekannt am 2. Juni in Klagenfurt. Foda, der am 1. Jänner offiziell seinen neuen Posten angetreten hat, sagte mit Blick auf die Duelle mit den WM-Startern: "Das sind Herausforderungen, aber wollen uns mit den Besten messen."

Weiters erklärte Foda: "Wir gehen in jedes dieser vier Spiele, um zu gewinnen. Diese Mentalität sollten wir immer haben. Der 51-Jährige will "bei den März-Länderspielen möglichst viele Spieler testen. Im Vordergrund stehen die taktische Ausrichtung und das Ausprobieren unterschiedlicher Systeme. Wir wollen jeden Vorbereitungstag und jedes Spiel nutzen, um uns besser kennenzulernen und uns als Team weiterzuentwickeln."

Gegen die Besten spielen - und bestehen

Die Juni-Gegner Russland und insbesondere Deutschland dienen als Standortbestimmung im Vergleich mit der Weltelite und der unmittelbaren Vorbereitung auf die UEFA Nations League, die im Herbst startet. "Wir freuen uns, gegen zwei WM-Teilnehmer antreten zu können. Es muss immer Ziel sein, gegen die Besten zu spielen und zu bestehen."

Dem Match gegen sein Heimatland Deutschland sieht der Wahl-Österreicher gelassen entgegen: "Ich bin stolzer Teamchef von Österreich und voll auf unsere Mannschaft fokussiert. Aber natürlich freue ich mich auf ein Wiedersehen mit Jogi Löw, der in Stuttgart in den 1990er-Jahren mein Trainer war. Sein Assistent Thomas Schneider war mein Mannschaftskollege. Ich treffe mit Sicherheit eine Reihe von Bekannten aus meiner Zeit in Deutschland. Das wird natürlich speziell."

SN/APA/ROBERT JAEGER Der Neue: ÖFB-Teamchef Franco Foda in seinem Büro im Ernst-Happel-Stadion.

Sein Büro wird Foda in den ersten Wochen kaum frequentieren. Im Jänner stehen insgesamt 14 Spielbeobachtungen in Deutschland und England auf dem Programm, die er gemeinsam mit seinen Assistenztrainern Thomas Kristl und Imre Szabics absolvieren wird.

Am 12. Jänner erfolgt der Startschuss. Der ÖFB-Teamchef wird beim Rückrundenstart in Deutschland beim Spiel Bayer Leverkusen gegen FC Bayern vor Ort sein. "Für uns geht es jetzt darum, möglichst schnell die aktuelle Form aller Spieler beurteilen zu können und mit den Spielern persönlich Kontakt aufzunehmen."



Auch bei der Auslosung der UEFA Nations League wird der Teamchef persönlich vertreten sein. Diese wird am 24. Jänner in Lausanne vorgenommen.





(SN)