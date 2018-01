Fußball: Red Bull Salzburg verpflichtet Mittelfeldspieler Mohamed Camara

Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg hat am Montag die Verpflichtung von Mohamed Camara bekanntgegeben.

Der 18-jährigen Mittelfeldspieler kommt aus seiner Heimat Mali von AS Real Bamako nach Salzburg, wo er einen Vertrag bis 30. Juni 2022 erhält. Auch die Salzburg-Legionäre Diadie Samassekou und Amadou Haidara spielten früher für Bamako.

Camara, der erst am Dreikönigstag 18 Jahre alt wurde, war zuletzt Kapitän von Malis U17-Team beim Afrika-Cup bzw. bei der WM in Indien. Er startet als Kooperationsspieler beim FC Liefering und ist bereits bei seinem neuen Team im Trainingslager in Valencia, wie die Salzburger mitteilten.

Sportdirektor Christoph Freund sagt dazu laut Mitteilung von Red Bull Salzburg: "Mit Mohammed Camara haben wir ein weiteres hoffnungsvolles Nachwuchstalent zum FC Red Bull Salzburg geholt, von dessen Qualitäten wir überzeugt sind. Damit führen wir unseren erfolgreich eingeschlagenen Weg der letzten Jahre konsequent fort."

Mohamed Camara Geboren: 06. Jänner 2000 Größe: 1,75 m Letzter Klub: AS Real Bamako Position: Mittelfeldspieler

