Fußball: SV Bürmoos verpflichtet Ex-Red-Bull-Star Somen Tchoyi

Nach einem Jahr Pause kehrt Somen Tchoyi auf den Fußballplatz zurück: Der ehemalige Premier-League-Star wechselt in die Salzburger Liga.

Die Salzburger Liga ist im Frühjahr um eine weitere Attraktion reicher: Nach Mohamadou Idrissou (Union Hallein) heuerte nun auch Somen Tchoyi in der vierthöchsten Spielklasse an. Der ehemalige Star von Red Bull Salzburg läuft in Zukunft für Bürmoos auf. "Über Vermittlung unseres 1b-Spielers Demba Keita ist der Kontakt zustande gekommen", erklärt Bürmoos-Sektionsleiter Oliver Hauer.

Beim Trainingsauftakt am Montag war Tchoyi schon mit von der Partie. "Er spricht sehr gut Deutsch und macht einen netten Eindruck. Wie sehr er uns auf dem Platz helfen kann, werden wir erst sehen", gibt sich Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager zurückhaltend. Finanzielles Risiko muss der Verein laut Eckschlager keines eingehen: "Er will nur, dass wir ihm bei der Arbeitssuche behilflich sind."

An seine besten Tage wird der mittlerweile 34-jährige Kameruner wohl nicht mehr anschließen. "Er will aber unbedingt nochmal zeigen, was er kann", betont Hauer. Der sportliche Abstieg von Tchoyi begann nach seinem Wechsel von Red Bull Salzburg, wo er in 68 Spielen 14 Tore erzielte und 21 Treffer auflegte, in die Premier League. Bei West Bromwich konnte er sich nie wirklich in Szene setzen. Nach Engagements in Augsburg und Indonesien heuerte Tchoyi bei Austria Salzburg an. Bei den Violetten konnte er aber auch nicht überzeugen und musste nach einem halben Jahr wieder gehen.

Danach folgte eine schwere Zeit: Psychische Probleme und schwere Verletzungen machten ihm zu schaffen. "Nun will er wieder mit beiden Beinen im Leben stehen und wir wollen ihm dabei helfen", sieht Eckschlager nicht nur die sportliche Komponente im Vordergrund.