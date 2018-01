Grünau verpasst das Stier-Finale

Die "Todesgruppe" in der Zwischenrunde des Hallenfußballturniers um den Salzburger Stier forderte ein Opfer: Am Freitag scheiterte Wals-Grünau, während Grödig und der SAK nach packenden Matches in die Finalrunde der acht besten Teams aufstiegen.

Dabei hatte es zuerst für Grödig schlecht ausgesehen: Der Westliga-Zweite unterlag in der ausgeglichenen Fünfer-Gruppe zum Auftakt dem SAK 1914 mit 3:5, wobei auch Mersudin Jukic gegen seinen Exclub traf. Doch Roman Wallner und Co. kamen dann besser in Schuss, am Ende gab es dank eines 6:1 gegen Golling keinen Zweifel mehr am Aufstieg.

Das knappe 2:1 von Grödig gegen Grünau (Torschütze war Keeper Stefan Huber) sollte zum Knackpunkt werden. Die Walser kamen danach gegen den SAK über ein 2:2 nicht hinaus und mussten tatenlos zusehen, wie sich die Nonntaler am Ende mit einem 6:1 den zweiten Finalplatz in der Gruppe A sicherte.

In der Gruppe B heißen die Aufsteiger Kuchl und St. Johann. Bis zum Schluss dran war aber auch Union Hallein. Erst ein 2:4 in einem mitreißenden Thriller gegen Kuchl bedeutete das Aus. Augenzeuge auf der Tribüne war der kamerunische Ex-Bundesligaprofi Mohamadou Idrissou, dessen Transfer zu Union Hallein in den nächsten Tagen fixiert werden soll.

Am Samstag folgen in der Sporthalle Alpenstraße die Spiele der Zwischenrundengruppen C und D.

Beim Junior-Hallencup holten sich Henndorf, Seekirchen, Grödig und Austria Salzburg die Finaltickets. Die U12-Teams spielen am Sonntag ab 13.15 Uhr vor großer Kulisse um den Sieg.

Zwischenrunde



Freitag:

Gruppe A: Grünau - Großgmain 3:0, Grödig - SAK 3:5, Golling - Grünau 1:3, Großgmain - Grödig 2:3, SAK - Golling 1:2, Grünau - Grödig 1:2, Golling - Großgmain 5:2, SAK - Grünau 2:2, Grödig - Golling 5:2, Großgmain - SAK 1:6. Endstand: 1. Grödig 9, 2. SAK 7 (14:8), 3. Grünau 7 (9:5), 4. Golling 6, 5. Großgmain 0.



Gruppe B: St. Johann - Kuchl 0:2, Straßwalchen - U. Hallein 1:2, Siezenheim - St. Johann 0:2, Kuchl - Straßwalchen 1:0, U. Hallein - Siezenheim 5:0, St. Johann - Straßwalchen 3:0, Siezenheim - Kuchl 0:6, U. Hallein - St. Johann 2:3, Straßwalchen - Siezenheim 2:2, Kuchl - U. Hallein 4:2.

Endstand: 1. Kuchl 12, 2. St. Johann 9, 3. Union Hallein 6, 4. Straßwalchen 1 (3:8), 5. Siezenheim 1 (2:15).



Samstag ( 13 bis 18 Uhr):

Gruppe C: Eugendorf, Thalgau, Bergheim, Bürmoos, Anif.



Gruppe D: Gneis, Obertrum, Puch, Anthering, Henndorf.

Finalrunde

Sonntag:

Gruppensieger und -zweite der Zwischenrunden:

Gruppe 1: Grödig, Sieger Gr. C, St. Johann, 2. Gr. D

Gruppe 2: Kuchl, 1. Gr. D, SAK 1914, 2. Gr. C



Gruppenspiele (10 Uhr)

Kreuzspiele (13.45 Uhr)

Halbfinale (14.30)

Finale (16.30)



Dazwischen (15.45):

Frauen: HSV Wals - FC Bergheim



Junior-Hallencup

Zwischenrunde (Freitag, 13 Uhr)

Finalspiele (Sonntag, 13.15 Uhr)

(SN)