0:0 zwischen Liverpool und Chelsea

Ein torloses Remis zwischen Liverpool und Chelsea in der englischen Fußball-Premier-League hat keinem der beiden schwächelnden Teams weitergeholfen. Die Heimmannschaft kam am Samstag in Anfield nur zu Halbchancen, Cody Gakpo vergab die beste Möglichkeit vor der Pause. Die Gäste waren in der ersten Hälfte über weite Strecken das dominante Team, doch Zählbares sprang auch bei ihnen nicht heraus. Ein vermeintlicher Treffer von Kai Havertz wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Darwin Nunez (r.) verfolgt von Thiago Silva