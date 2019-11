0:3-Niederlage des WAC gegen Basaksehir in Europa League

Der Aufstieg in die K.o.-Phase der Fußball-Europa-League ist für Gruppenphasen-Debütant WAC in weite Ferne gerückt. Zwei Wochen nach der 0:1-Niederlage gegen Istanbul Basaksehir am Bosporus mussten sich die Kärntner den Türken auch im Heimspiel in Graz geschlagen geben, unterlagen in einer langen offenen Partie schließlich klar mit 0:3 (0:0).

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Bittere Heimniederlage für die Wolfsberger