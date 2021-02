0:9 bei Manchester United: Ralph Hasenhüttl kassiert wieder ein Mega-Debakel

Ralph Hasenhüttl hat mit Southampton die zweite ganz herbe Niederlage in seiner Amtszeit bei den Südengländern einstecken müssen. Manchester United schlug die "Saints" am Dienstagabend in der Premier League mit 9:0. Eine frühe Rote Karte für Alexandre Jankewitz leitete die Niederlage ein. United zog in der Tabelle damit an Punkten mit Spitzenreiter Manchester City gleich. Der Stadtrivale hat zwei Spiele weniger absolviert.

SN/APA (AFP)/PHIL NOBLE Schwarzer Abend für Hasenhüttl in Manchester