1. FC Kaiserslautern kehrt in 2. deutsche Liga zurück

Der 1. FC Kaiserslautern ist nach vier Jahren Absenz in die 2. deutsche Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Im Relegations-Rückspiel gegen Dynamo Dresden setzte sich der Drittligist am Dienstagabend auswärts mit 2:0 (0:0) durch. Das Hinspiel in Kaiserslautern hatte torlos geendet. Dynamo muss wie 2006, 2014 und 2020 den Platz in der zweithöchsten Etage räumen und zudem nach Krawallen der eigenen Fans kurz vor Schluss mit einem juristischen Nachspiel rechnen.

SN/APA/dpa/Robert Michael FCK-Stürmer Boyd hatte gegen Sollbauer und Co. am Ende die Nase vorne