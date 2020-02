1:0 bei Norwich 17. Ligasieg in Folge von Liverpool

Liverpool ist in der englischen Fußball-Premier-League weiter nicht zu stoppen. Der Champions-League-Sieger setzte sich am Samstagabend erwartungsgemäß beim abgeschlagenen Schlusslicht Norwich City mit 1:0 durch und fixierte damit den bereits 17. Sieg in der Meisterschaft in Folge. Dadurch baute der Tabellenführer den Vorsprung auf Verfolger Manchester City auf bereits 25 Punkte aus.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Sadio Mané gelang der entscheidende Treffer