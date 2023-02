1:0 gegen AS Rom: Capaldo erlöst Red Bull Salzburg in Europa League spät

Red Bull Salzburg feierte am Donnerstag im Hinspiel des Play-offs der Europa League einen 1:0-Heimsieg gegen den AS Rom. Im Rückspiel reicht nun ein Unentschieden zum Aufstieg.

Gänsehautstimmung in der Red Bull Arena. Fast 30.000 Zuschauer feierten Österreichs Serienmeister, der wieder einmal zeigte, dass er im eigenen Stadion international keinen Gegner fürchten muss. Auch Mark Mateschitz, der bei Red Bull nach dem Tod seines Vaters Dietrich Mateschitz das Sagen hat, freute sich im Stadion.

Alle Chancen das Achtelfinale der Europa League zu erreichen

Nach dem 1:0-Sieg gegen den italienischen Topclub AS Rom hat die Elf von Trainer Matthias Jaissle im Rückspiel (Donnerstag, 21 Uhr) alle Chancen, das Achtelfinale der Europa League zu erreichen. Wie ein Spitzenclub zu schlagen ist, zeigten die Salzburger am Donnerstag in der ausverkauften Bullen-Arena. Obwohl die Italiener von der ersten Minute an sehr destruktiv agierten und den Salzburgern lange Zeit die Ideen fehlten, um die Abwehrkette der Römer zu knacken, blieb die Jaissle-Elf ruhig. Und sie wurde in der Schlussphase für ihre beherzte und abgebrühte Leistung belohnt. Nach einer Traumflanke von Serbiens WM-Fahrer Strahinja Pavlovic stand der Argentinier Nicolas Capaldo goldrichtig und erzielte per Kopf den entscheidenden Treffer (88.). Die Bullen-Arena stand Kopf und Romas Startrainer José Mourinho versank stumm auf seiner Trainerbank, während sein Gegenüber Matthias Jaissle ausgelassen jubelte.

Allerdings sah es bis zu dieser 88. Minute so aus, als könnten die Italiener zumindest mit einem 0:0 die Heimreise antreten. Denn die Salzburger fanden zuvor trotz Überlegenheit keine nennenswerte Torchance vor. Weil die Gäste sehr tief verteidigten, kamen Salzburgs schnelle Stürmer überhaupt nicht zur Geltung. Und die Mourinho-Elf wurde beinahe für ihre destruktive Spielweise belohnt.

Philipp Köhn zeigte seine ganze Klasse

Doch Philipp Köhn, der von den Fans auch zum Spieler der Partie gewählt wurde, zeigte bei zwei Topchancen des Gegners seine ganze Klasse. Kurz vor der Pause parierte er einen Schuss von Roma-Stürmer Tammy Abraham, der völlig alleine vor ihm aufgetaucht war, überragend. Auch bei der zweiten Roma-Chance in der 79. Minute war der Schweizer aus kurzer Distanz nicht zu bezwingen. Nach einem Eckball lenkte er einen Schuss von Andrea Belotti an die Unterkante der Latte.

Mit dem Sieg im Rücken können die Salzburger optimistisch in die italienische Hauptstadt reisen. Denn die Roma agierte in der Mozartstadt alles andere als furchteinflößend. Am kommenden Donnerstag werden sich für die Salzburger sicher mehr Räume zum Kontern ergeben. Denn der italienische Topclub muss im ausverkauften Stadio Olimpico volles Risiko gehen, wenn er doch noch ins Achtelfinale aufsteigen will.

Salzburg-Trainer Jaissle war zufrieden

Salzburg-Trainer Jaissle war sichtlich zufrieden: "Ich muss ein ganz großes Kompliment an die Mannschaft richten, mit welcher Konsequenz und Disziplin sie das von der ersten bis zur letzten Minute umgesetzt hat. Wir haben uns vorgenommen, dass wir sie immer wieder stressen wollen. Wir haben nicht die größte Mannschaft, aber es war eine super Flanke und Capaldo hat das gut gemacht. Ich gehe schon davon aus, dass die Jungs Lunte gerochen haben."

Das Match zum Nachlesen im Liveticker