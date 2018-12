1:0 gegen Leipzig lässt Bayerns Titelhoffnungen leben

Bayern hat den Patzer von Herbstmeister Borussia Dortmund in der deutschen Fußball-Bundesliga dank eines späten Tores von Franck Ribery (83.) genutzt. Der für den verletzten Serge Gnabry eingewechselte Franzose sorgte im letzten Heimspiel des Jahres gegen RB Leipzig für das verdiente 1:0 (0:0), die Bayern rückten Dortmund, das am Dienstag in Düsseldorf 1:2 verloren hatte bis auf sechs Punkte nahe.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Ribery feierte seinen Treffer