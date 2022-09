100-Millionen-Mann bringt Red Bull Salzburg schwer ins Grübeln

Rafael Leão schoss den AC Milan zum Derbysieg. Gegen das Sturmduo der Mailänder brauchen die Salzburger am Dienstag zum Auftakt der Champions League einen ganz besonderen Plan.

Vor dem ersten großen Saisonhöhepunkt zum Start in der Gruppenphase der Champions League am Dienstag in der Red-Bull-Arena gegen den AC Mailand erfüllte Fußballmeister Red Bull Salzburg beim 2:0 gegen die WSG Tirol souverän die Pflicht. Daher betonte auch Trainer Matthias Jaissle: "Wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich hoffe, wir sehen am Dienstag über viele Phasen des Spiels wieder einen so engagierten Auftritt. Dann ist es vielleicht doch möglich, den AC Mailand zu ärgern. Dass die Spieler diese ...