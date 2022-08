2,45 Millionen Tickets für Fußball-WM bisher verkauft

Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar sind bisher 2,45 Million Tickets verkauft worden. Das gab der Weltfußballverband FIFA am Donnerstag bekannt. Mehr als eine halbe Million (520.532) der verkauften Tickets wurden in der letzten Verkaufsperiode, die am 16. August endete, abgesetzt. Der Starttermin für die nächste Verkaufsphase werde Ende September bekanntgegeben.