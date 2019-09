Ein 20-jähriger Stürmer hat am Samstag für LASK-Gegner PSV Eindhoven groß aufgespielt. Der Niederländer Donyell Malen erzielte beim 5:0-Heimsieg gegen Vitesse Arnheim alle fünf Tore (18., 36., 46., 83/Elfmeter, 89./Elfmeter). Eindhoven ist punktegleich mit Ajax Amsterdam Tabellenzweiter der Eredivisie.

Der LASK gastiert in der Europa League am 24. Oktober in Eindhoven und empfängt die Niederländer am 7. November.

Quelle: APA