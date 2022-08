23 ÖFB-Legionäre: Anpfiff zur Österreicher-Liga

23 ÖFB-Legionäre sind in der am Freitag beginnenden deutschen Bundesliga engagiert, viele davon in tragenden Rollen.

Dass sich die österreichische Fußball-Bundesliga in den vergangenen Jahren erstaunlich entwickelt hat, zeigt ein Blick auf die UEFA-Fünfjahreswertung, in der die einstige "Operettenliga" noch vor Fußballnationen wie Belgien (10.), Serbien (11.), der Schweiz (15.), Griechenland (16.), Kroatien (18.) oder der Türkei (20.) Rang neun belegt. Dass Österreichs Liga auch ein perfektes Sprungbrett ist, davon zeugen insgesamt 31 Legionäre, die ihren Lebensunterhalt in einer der fünf europäischen Topligen verdienen. "Hotspot" für die ÖFB-Kicker war, ist und bleibt die deutsche Bundesliga, die am Wochenende in ihre 60. Saison startet und hierzulande via TV-Rechteinhaber Sky zu sehen ist.

Nur ein heimischer Trainer in der deutschen Bundesliga

Mit 23 Spielern stellt Österreich nach Frankreich (35) das zweitgrößte Legionärskontingent. Die Anzahl ist aber neuerlich etwas zurückgegangen. 2021/22 waren zum Ligastart noch 26 ÖFB-Akteure in Deutschland tätig, nachdem es in den drei Saisonen davor nie weniger als 30 gewesen waren. Erstmals seit 2018 (Adi Hütter) startet auch nur ein heimischer Trainer in die Bundesliga-Saison. Der Oberösterreicher Oliver Glasner geht in sein zweites Jahr mit Eintracht Frankfurt, mit der er vergangene Saison die Europa League gewinnen konnte. Der Lohn ist ein Fixplatz in der Champions League. ÖFB-Kicker sind in Frankfurt auf Spielerebene nach dem überraschenden Rücktritt von Martin Hinteregger und dem Wechsel von Stefan Ilsanker zum italienischen Zweitligisten Genua keine mehr dabei. Als vierter Tormann im Kader steht der erst 18-jährige Matteo Bignetti.

Laimer, Schlager und Co. nehmen tragende Rollen ein

Doch es gibt auch genügend Legionäre, die bei ihren deutschen Clubs zum Stammpersonal gehören werden. Wie Xaver Schlager, der von Wolfsburg zu RB Leipzig gewechselt ist und bei den Roten Bullen gemeinsam mit Konrad Laimer die Schaltzentrale im Mittelfeld bildet - falls Laimer bleibt. Der 25-jährige Salzburger ist ja ein Transferziel der Bayern. Als Teamstützen gelten außerdem Michael Gregoritsch, der künftig für den SC Freiburg auf Torjagd geht und am Samstag gleich auf seinen Ex-Club Augsburg trifft, oder Christoph Baumgartner, Stefan Posch (beide Hoffenheim), Dejan Ljubicic, Florian Kainz (beide Köln), Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Lainer (Mönchengladbach), Marco Friedl, Romano Schmid (beide Bremen), Karim Onisiwo (Mainz) und Union-Berlin-Kapitän Christopher Trimmel.

Sabitzer ist "Gewinner der Vorbereitung" bei Bayern München

Gespannt darf man auf die weitere Entwicklung Marcel Sabitzers beim FC Bayern sein. Trainer Julian Nagelsmann bezeichnete den ÖFB-Stürmer als "Gewinner der Vorbereitung". "In der letzten Saison liefen ein paar Sachen unglücklich für ihn. In dieser hat man von Anfang an gemerkt, dass er hungrig ist im Training", meinte Mitspieler Joshua Kimmich im "Kicker". Das Reservisten-Dasein könnte für Sabitzer also tatsächlich der Vergangenheit angehören, auch beim 5:3-Sieg der Münchner im deutschen Supercup gegen seinen Ex-Club RB Leipzig spielte Sabitzer durch.

Marco Friedl, Kapitän von Aufsteiger Werder Bremen, philosophierte vor dem Anpfiff zur Österreicher-Liga, "warum wir in Deutschland so beliebt sind": "Fakt ist, dass man so ziemlich von jedem Jahrgang jemanden vertreten hat in der Bundesliga. Das spricht einfach für den österreichischen Fußball, zeigt, dass da etwas vorangeht, wir auf dem richtigen Weg sind."

Fünf ÖFB-Legionäre fordern in Frankreich das Starensemble aus Paris

Fünf ÖFB-Legionäre spielen kommende Saison in Frankreich, darunter der Salzburger Torhüter Patrick Pentz, der von Austria Wien zu Stade Reims gewechselt ist. In Italien halten Marko Arnautovic in Bologna und Valentino Lazaro bei Torino Österreichs Fahne hoch. In Spanien ist Superstar David Alaba im Trikot von Champions-League-Sieger Real Madrid der einzige ÖFB-Beitrag. Nur in England kickt aktuell kein Österreicher mehr.