3:0-Ligasieg von Sturms Europa-League-Auftaktgegner Sporting

Sporting Lissabon hat am späteren Sonntagabend mit einem 3:0-Heimsieg über FC Moreirense die Führung in Portugals Fußball-Meisterschaft geholt. Der Auftaktgegner von Sturm Graz diesen Donnerstag (21.00 Uhr, live Sky) in Gruppe D der Europa League hält nach fünf Runden wie Verfolger FC Porto bei 13 Zählern. Boavista Porto würde mit einem Heimerfolg am (heutigen) Montag gegen GD Chaves für ein punktgleiches Spitzentrio sorgen.

BILD: SN/APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA Viktor Gyökeres (l.) und Morten Hjulmand trafen beim 3:0 für Sporting

Sportings Tore erzielten der Ex-Admiraner Morten Hjulmand (54.), Schwedens Teamspieler Viktor Gyökeres (61.) und Ousmane Diomande (90+6).