4 Verletzte und 9 Verhaftungen bei Ausschreitungen in Bilbao

Ausschreitungen rund um das Fußball-Europa-League-Spiel zwischen Athletic Bilbao und Spartak Moskau haben am Donnerstagabend in der baskischen Stadt vier Verletzte gefordert. Die Polizei verhaftete neun Personen, darunter drei Russen und einen Polen, gaben die lokalen Behörden am Freitag bekannt.

SN/APA (AFP)/ANDER GILLENEA Zahlreiche Polizisten waren im Einsatz