48 Spiele ungeschlagen: Salzburg verteidigt Superserie

Die letzte Heimniederlage liegt knapp zwei Jahre zurück. Entsprechend groß ist vor dem Duell mit Celtic das Selbstvertrauen.

Dass Red Bull Salzburg um keinen Rekord verlegen ist, das ist mittlerweile weit über Österreichs Fußballgrenzen hinaus bekannt. Nicht von ungefähr begegnet der 49-fache schottische Meister Celtic Glasgow den Salzburgern mit einigem Respekt und sprach im Vorfeld fast ehrfurchtsvoll von einem der "besten Pressing-Teams Europas". In der heimischen Red-Bull-Arena sind die Bullen damit nahezu unschlagbar geworden. Seit sage und schreibe 48 Bewerbs-Heimspielen ist das Team von Trainer Marco Rose unbesiegt.

Gegen Celtic gilt es, diese Superserie weiter auszubauen. "Ich hoffe auf ein gutes und schönes Spiel. Es wäre falsch zu glauben, dass Celtic eine typische schottische Mannschaft ist und es nur mit langen Bällen versucht. Die haben richtig gute Kicker in ihren Reihen und spielen einen sehr gepflegten Fußball mit klaren Ideen im Ballbesitz", analysierte Bullen-Trainer Rose, der dennoch keine Sekunde daran zweifelt, dass seine Mannschaft Lösungen gegen Celtic finden wird. "Wir versuchen natürlich, zu gewinnen. Wir wollen gewinnen. Mit einem Sieg könnten wir in unserer Gruppe viel in die richtige Richtung lenken."

Das Selbstvertrauen der Salzburger passt jedenfalls. In der Red-Bull-Arena gingen sie zuletzt vor fast zwei Jahren, am 27. November 2016, in einem Ligaspiel gegen die Admira (0:1) als Verlierer vom Platz. Auf internationaler Ebene setzte es die bisher letzte Niederlage im Europa-League-Gruppenspiel gegen Nizza am 20. Oktober 2016. Seitdem gab es Erfolge am laufenden Band - die Bullen-Rekorde im Überblick:



48 Heimspiele in Folge ist Red Bull Salzburg bewerbsübergreifend bereits ungeschlagen. Bemerkenswert: Die Superserie konnten weder Rapid und Austria Wien in der nationalen Meisterschaft noch namhafte internationale Teams wie Schalke, Dortmund, Lazio Rom oder Marseille durchbrechen.

9 Auftaktsiege in Serie haben die Bullen in der Bundesliga geholt. Das ist in Österreich zuvor noch keinem Club gelungen. Fixiert wurde der Rekord am vergangenen Wochenende mit einem 4:1 beim WAC.



13 Mal in Folge ist Red Bull Salzburg in Europacup-Heimspielen ungeschlagen geblieben, neun Partien davon haben die Bullen gewonnen. Die nicht minder beeindruckende Allzeit-Heimbilanz in der Gruppenphase der Europa League lautet: 13 Siege, 3 Remis, 5 Niederlagen.



In bisher 22 Spielen der aktuellen Saison - ob Europacup, Bundesliga bis hin zu den sechs Testmatches während der Vorbereitung - musste Salzburg überhaupt erst vier Punkte (zwei Unentschieden) abgeben.