50 Millionen Euro für das Personal von Red Bull Salzburg

Giovanni Trapattoni bevorzugte als Trainer in Salzburg das geschickte Verteidigen. Die Arbeit Matthias Jaissles wird auch dem Kultcoach gefallen. In der Saison 2020/21 betrug der Personalaufwand des meisters 53,30 Mio. Euro.

Wenn in den vergangenen Wochen bei Fußballmeister Red Bull Salzburg etwas gut funktioniert hat, war es die Arbeit in der Defensive. Denn Großchancen hat die Truppe von Trainer Matthias Jaissle nur wenige zugelassen. Die vergangenen Partien in der Champions League gegen Wolfsburg und Lille gingen zwar für Rasmus Kristensen und Co. verloren, aber das lag daran, dass im Offensivspiel die Ideen und gegen Wolfsburg auch die Abgeklärtheit beim Verwerten der Möglichkeiten fehlten.

In der Bundesliga haben die Bullen in den bisherigen 16 Partien elf Gegentreffer kassiert. Weniger waren es zuletzt in der Saison 2006/07 mit neun Gegentoren. Damals saß mit Giovanni Trapattoni auch der Meister der Defensive auf der Trainerbank. Unter dem italienischen Starcoach hieß die Devise: in der Abwehr dichtmachen. Das ging sogar so weit, dass die Abwehrspieler zurückgepfiffen wurden, wollten sie die Mittellinie überschreiten. Aber der Erfolg gab "Trap" mit seiner defensiven Spielweise recht. 22 Titel mit Juventus Turin, Inter Mailand, Bayern München, Benfica Lissabon und Red Bull Salzburg sind der beste Beweis. Und wenn die Bullen am 8. Dezember im entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen den FC Sevilla um den Aufstieg in das Achtelfinale der Champions League ohne Gegentreffer bleiben, dann hätte die Jaissle-Elf den größten Erfolg in der Clubgeschichte fixiert. Denn bereits ein Remis reicht zum großen Coup. Aber wie schon so oft in dieser Saison gibt es Probleme bei der Besetzung der zentralen Abwehr. Chefverteidiger Maximilian Wöber fehlt verletzungsbedingt. Jérôme Onguéné schmerzen die Adduktoren. Kamil Piątkowski und Oumar Solet haben erst kürzlich ihre schweren Verletzungen auskuriert. Ihnen fehlt die Spielpraxis.

Salzburg hat im vergangenen Geschäftsjahr die Umsatzgrenze von 100 Millionen Euro geknackt. Laut den Finanzkennzahlen, die die Fußball-Bundesliga am Dienstag veröffentlicht hat, machte der Liga-Krösus bei Einnahmen von 112 Millionen einen Gewinn von knapp fünf Millionen Euro. Groß war das Minus erneut bei der Austria. Die Wiener machten 4,7 Mill. Euro Verlust. Auf der Ertragsseite hat Salzburg rund 70 Mill. Euro weniger erwirtschaftet als im Rekordjahr 2019/20. Erklärbar ist dies vor allem durch die Transferbilanz. Die Wechsel von Erling Haaland und Co. spülten damals über 100 Mill. Euro in die Clubkassa. Der Personalaufwand blieb stabil bei Ausgaben von über 50 Mill. Euro. Auf der hohen Kante liegen bei Salzburg mittlerweile fast 90 Mill. Euro bei Verbindlichkeiten von knapp 30 Mill. Zum Vergleich: Den geringsten Personalaufwand hat die WSG Tirol (3,8 Mill.). Rapid (21,2) ist mit großem Abstand Nummer zwei.