60 Millionen Euro kassiert: Red Bull Salzburg trotzt der Coronakrise

Österreichs Meister testet gegen Spaniens Titelträger Atlético Madrid und hat fast 60 Millionen Euro aus Spielertransfers eingenommen.

Red Bull Salzburg bestreitet das erste Liga-Heimspiel der Saison am 1. August gegen Ried. Da es laut Verordnung der Bundesregierung keine Zuschauerbegrenzungen im Profifußball mehr gibt, können die Bullen mit einer bestens gefüllten Arena planen. An die 15.000 Fans sind zu erwarten. Ende Juli sollte die Bullen-Arena noch besser gefüllt sein. Denn beim Test gegen Spaniens Meister Atlético Madrid wird in der Arena auch der Oberrang geöffnet. 30.000 Zuschauer dürfen dann die Truppe von Matthias Jaissle anfeuern.

