82er-WM-Held Paolo Rossi gestorben

Nur zwei Wochen nach dem Tod von Diego Maradona ist auch der WM-Hero von 1982 tot. Paolo Rossi, der Italien 1982 zum Titel führte, ist nach Medienangaben im Alter von 64 Jahren gestorben.

Das berichteten die italienische Nachrichtenagentur ANSA und "La Gazzetta dello Sport" unter Berufung auf Social-Media-Posts seiner Frau Federica Cappelletti am Donnerstag. Rossi, der Italien im Finale gegen Deutschland zum WM-Titel 1982 geführt hatte, starb nach Angaben der Zeitung an einer "unheilbaren Krankheit".

Rossi traf beim WM-Sieg im Endspiel (3:1) zum 1:0 gegen Deutschland, erzielte in den letzten drei Partien des Turniers in Spanien insgesamt sechs Tore und wurde zu einer Fußball-Legende in seinem Heimatland. Er bekam 1982 zudem den Ballon d'Or, der damals an den besten Fußballer Europas ging.

Rossis WM-Saga hatte Züge eines Fußballmärchens: 1979 war der aufstrebende Star, der schon bei der WM in Argentinien stark gespielt hatte, wegen Spielmanipulation für drei Jahre gesperrt worden. Teamchef Enzo Bearzot erwirkte eine Reduzierung der Strafe, so dass er den Juventus-Stürmer noch zur Endrunde nach Spanien mitnehmen konnte. Nach einer mäßigen Vorrunde mit drei Unentschieden explodierte Rossi in den folgenden Spielen und war die zentrale Figur bei den Siegen gegen Argentinien, Brasilien und Polen. Mit seinen sechs Treffern war er außerdem Torschützenkönig des Turniers.

Bei Juventus bildete er mit Michel Platini und Zbigniew Boniek ein magisches Offensivtrio. 1983 blieb dieser Startruppe der Meistercupsieg gegen Ernst Happels Hamburger SV noch verwehrt. Der Triumph gelang 1985 im Finale gegen Liverpool, war aber von Katastrophe im Heyselstadion von Brüssel überschattet, bei der 39 Menschen starben.

Nach seiner aktiven Karriere versuchte sich Rossi zwischenzeitlich als Clubmanager und war TV-Fußballexperte. Sein Leben spielte sich aber vorwiegend abseits des Fußballs ab, wo er im Immobiliengeschäft und als Betreiber eines Ferien-Bauernhofs tätig war.

Quelle: Apa/Dpa