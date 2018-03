Abfuhr für Arnautovic mit West Ham in Swansea

Für West Ham hat es beim Premier-League-Gastspiel in Swansea nichts zu erben gegeben. Marko Arnautovic und Co. mussten sich am Samstag in Wales klar 1:4 geschlagen geben und fielen in der Tabelle der englischen Fußball-Meisterschaft auf den 14. Platz zurück. Sebastian Prödl gewann mit Watford 1:0 gegen West Bromwich. Der vom ÖFB beobachtete Ashley Barnes traf beim 2:1 von Burnley gegen Everton.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Marko Arnautovic.