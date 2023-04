Abgänge stehen bevor: Okafor und Co. bringen Red Bull Salzburg die nächsten Millionen

Red Bull Salzburg peilt den zehnten Fußball-Meistertitel in Serie an. Nach Ende der Saison wird das Team ein neues Gesicht erhalten müssen.

Österreichs Serienmeister Salzburg trifft am Sonntag in der zweiten Runde der Meistergruppe in der Red-Bull-Arena auf Austria Wien. Nur noch fünf Mal werden Nicolas Seiwald und Benjamin Šeško vor den heimischen Fans spielen. Nach Ende der Saison wechseln beide um insgesamt 44 Millionen Euro zu RB Leipzig. Sie werden nicht die einzigen Bullen-Stars bleiben, die abgegeben und die Kassen klingeln lassen werden.

Bullen-Sportdirektor Christoph Freund kann schon jetzt mit den nächsten Millionen und am Kader für die nächste ...