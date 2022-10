FC Red Bull Salzburg überzeugt im neuen Spielstil

Red Bull Salzburg hat gelernt, wie man agieren muss, um trotz hoher Belastungen zu bestehen.

Mit dem fünften Auswärtssieg in Folge hat Österreichs Fußballmeister am vergangenen Sonntag beim 3:1 gegen Austria Wien die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt. Zwar nicht mit einem Fußballfeuerwerk in der Offensive, aber dennoch auf eine überzeugende Art und Weise.

Während der Serienmeister in den vergangenen Jahren, bevor Matthias Jaissle das Traineramt von Jesse Marsch übernommen hat, vor allem international in einigen Partien ins Verderben gestürmt sind, bringt der neue Spielstil Erfolg auf allen Ebenen. In der Champions League ...