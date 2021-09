Ablösesummen laut Weltverband leicht gesunken

In der abgelaufenen Transferperiode im internationalen Männerfußball sind der FIFA zufolge insgesamt weniger Ablösesummen als im Vorjahr angefallen. An Transferentschädigungen flossen im Zeitraum von Anfang Juni bis Ende August 3,72 Milliarden US-Dollar, wie der Weltverband am Dienstag mitteilte. Im Sommer 2020 war die Zahl bereits auf rund 4 Mrd. gesunken - vor allem aufgrund von Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. 2019 war ein Höchstwert von 5,80 Mrd. erreicht worden.

SN/APA/AFP/LINDSEY PARNABY Jack Grealish war Manchester City über 100 Millionen Euro wert