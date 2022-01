Abwehrchef Wöber von Red Bull Salzburg bereit: "Ich habe keine Angst vor Lewandowski"

Maximilian Wöber reifte bei Fußballmeister Red Bull Salzburg zu einem wichtigen Führungsspieler und denkt bereits an das Spiel gegen Bayern.

Österreichs Meister Red Bull Salzburg, der am Samstag gegen die Admira testet (Taxham, 15), steht vor einer ereignisreichen Frühjahrssaison 2022, in der die Bullen Fußballgeschichte schreiben können. Denn die Salzburger stehen sensationell im Achtelfinale der Champions League, wo der Gegner Bayern München heißt. Mit welchen Erwartungen und Zielen er in die Saison geht, das erklärte Innenverteidiger Maximilian Wöber, der mit seinen 23 Jahren nicht nur Stamm-, sondern auch Führungsspieler geworden ist, im Interview mit den "Salzburger Nachrichten".

