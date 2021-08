Abwehrspieler Danso verlässt Augsburg Richtung Lens

Kevin Danso verlässt nach wochenlangen Querelen um seine sportliche Zukunft den deutschen Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Der Club einigte sich laut einer Vereinsmitteilung von Freitag mit dem französischen Erstligisten RC Lens auf einen Wechsel des 22-Jährigen. Der Abwehrspieler hatte in Augsburg noch einen Vertrag bis 2024, sich seit Mitte Juli aber geweigert, am Training oder an Spielen teilzunehmen. Zuletzt war er krankgemeldet.

SN/APA/dpa/Stefan Puchner Danso kehrt Augsburg den Rücken