Adeyemi angeblich mit Dortmund einig

Salzburgs Stürmer-Juwel dürfte laut Medienberichten bei Borussia Dortmund landen. Der Transfer soll aber noch nicht in der Winterpause über die Bühne gehen.

Wie "Bild" am Donnerstag berichtete, soll Karim Adeyemi demnächst einen Fünfjahresvertrag bei Dortmund unterschreiben. Der 19-jährige deutsche Nationalspieler wolle "den nächsten Entwicklungsschritt" machen.

Beim BVB, der im Frühjahr im Gegensatz zu Red Bull Salzburg nur in der Europa League spielt, wird der pfeilschnelle Stürmer aber nicht sofort einsteigen. Der Wechsel sei für den Sommer 2022 geplant. Das passt auch zu den Äußerungen Adeyemis nach dem 1:0-Triumph über den FC Sevilla am Mittwoch in der Champions League. Er werde im Achtelfinale "auf jeden Fall mit Salzburg" dabei sein.

Gepokert werde laut dem Bericht derzeit noch zwischen den Clubs um die Ablösesumme. Salzburg wolle 40 Millionen, der BVB habe 35 Millionen als Schmerzgrenze gesetzt. Adeyemis Marktwert wird auf 20 Millionen Euro taxiert, sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2024.

Dortmund und sein Trainer Marco Rose, selbst früher in Salzburg tätig, könnten mit Adeyemi dann ihre Offensivabteilung verstärken. Dieser droht ie möglicherweise durch einen Abgang von Erling Haaland eine bedeutende Schwächung. Blick zurück ins Jahr 2019: Damals war der Norweger bei Topclubs in ganz Europa ähnlich begehrt wie jetzt Adeyemi.