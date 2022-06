Adeyemi, Sesko, Sucic und Dedic für Golden Boy nominiert

Vier 2021/22 in der österreichischen Fußball-Bundesliga tätige Kicker scheinen in der 100er-Liste für die Wahl zum "Golden Boy" als bester Nachwuchsfußballer der Welt auf. Wie das die Wahl veranstaltende italienische Sportblatt "Tuttosport" diese Woche bekanntgab, sind dies neben Karim Adeyemi, der im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt, mit dem an den WAC verliehen gewesenen Amar Dedic, Benjamin Sesko und Luka Sucic drei weitere Salzburger Spieler.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Benjamin Sesko (.) und Karim Adeyemi sind zwei mögliche "Golden Boys"