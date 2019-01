Frankfurt-Trainer Adi Hütter sprach mit den "Salzburger Nachrichten" darüber, wie er die Eintracht im Spitzenfeld der Bundesliga halten will.

Mit der Partie Hoffenheim gegen Bayern München begann am Freitag die Rückrunde in der deutschen Bundesliga (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Gute Chancen an der Spitze mitzumischen hat die Frankfurter Eintracht, die auf Freiburg trifft. Trainer Adi Hütter eine Team geformt, das mit Angriffsfußball auf Platz sechs überwinterte.