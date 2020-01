Die beiden Bullen-Teams spielen für den Trainer von Eintracht Frankfurt, Adi Hütter, gleich zu Saisonbeginn 2020 Schicksal.

Bereits in einer Woche beginnt die deutsche Fußball-Bundesliga mit der Rückrunde. Dabei geht es für Trainer Adi Hütter und seine Frankfurter Eintracht vor allem darum, den Negativtrend zu stoppen. Nach vier Niederlagen in Serie, drei davon in der Liga, stürzten ...