Adi Hütter: "Ich spüre eine unglaubliche Euphorie"

Adi Hütter ist aktuell der erfolgreichste österreichische Trainer. Mit Salzburg und Bern gewann der Vorarlberger drei Titel. Wie er sich auch in Frankfurt durchsetzen will, erklärte er den SN.

Nach einem intensiven Trainingslager in Südtirol und einer im wahrsten Sinne des Wortes heißen Vorbereitung in der vergangenen Woche steht für den neuen Trainer der Frankfurter Eintracht, Adi Hütter (48), am Sonntag die erste große Bewährungsprobe als Coach der Hessen auf dem Programm. Das deutsche Supercup-Spiel in der ausverkauften Frankfurter Commerzbank-Arena gegen Meister Bayern München wird zur echten Standortbestimmung. Trotz hektischer Tage mit enorm viel Arbeit auf und außerhalb des Platzes nahm sich Ex-Salzburg-Meistermacher Hütter die Zeit, um mit den SN ein ausführliches Interview zu führen.