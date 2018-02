Adi Hütter nimmt Kurs aufs Double

Adi Hütter, der ehemalige Meistertrainer von Red Bull Salzburg, steht mit den Young Boys Bern im Schweizer Cupfinale. Nun ist die Chance auf gleich zwei Titel für den Vorarlberger groß.

Der Erfolgslauf von Trainer Adi Hütter und den Young Boys Bern geht weiter. Der Tabellenführer der schweizer Fußball-Meisterschaft setzte sich am Dienstag im Cup-Halbfinale zu Hause gegen Titelverteidiger FC Basel mit 2:0 durch. Guillaume Hoarau verwandelte nach 55 Minuten einen Handelfmeter, knapp zehn Minuten später traf Marek Suchy ins eigene Tor. 23.500 Zuschauer sorgten trotz der Kälte für prächtige Stimmung.

Hütters Team, das ohne den gesperrten Thorsten Schick antrat, hat damit eine große Chance auf das Double. In der Meisterschaft führt YB nach 23 Spielen mit elf Punkten, im Cup-Finale trifft man auf den Sieger des Züricher Derbys zwischen dem FC und den Grasshoppers (mit Heinz Lindner, Marco Djuricin), welches am Mittwoch stattfindet. In Österreich hatte Hütter 2014/15 bereits Meistertitel und Cupsieg mit Red Bull Salzburg geschafft.

(SN, Apa)