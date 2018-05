Adi Hütter will Latte bei Frankfurt noch höher legen

Eintracht Frankfurts neuer Trainer Adi Hütter weiß um die hohen Erwartungen an ihn nach dem Cup-Sieg und Einzug in die Fußball-Europa-League, fürchtet sich aber nicht davor. "Respekt habe ich vor allem, Angst habe ich vor nichts", sagte der 48-jährige Vorarlberger am Mittwoch bei seiner Vorstellung in Frankfurt. "Wenn die Latte hoch liegt, wäre es gut, wenn man sie höher legen könnte."

SN/APA (dpa)/Arne Dedert Adi Hütter bei der Vorstellung in Frankfurt