Admira holte in Youth League 0:0 bei Anderlecht

Die U19-Auswahl des FC Admira hat sich in der UEFA-Youth-League die Chance auf den Aufstieg in die 2. Runde erarbeitet. Im Erstrunden-Hinspiel gegen den belgischen Traditionsclub RSC Anderlecht holten die Südstädter am Mittwoch in Denderleeuw ein 0:0. Das Rückspiel in Maria Enzersdorf wird am 23. Oktober ausgetragen.

Der Sieger des Duells trifft auf den Gewinner zwischen Dynamo Kiew und Septemvri Sofia (Hinspiel 1:0). Die Admira qualifizierte sich durch ihren Meistertitel in der österreichischen U18-Meisterschaft für die Youth League. Salzburg beendete die abgelaufene Saison nur als Dritter. Quelle: APA