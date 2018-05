Affäre um Fußball-WM 2006: Ex-DFB-Funktionäre angeklagt

Die drei langjährigen DFB-Funktionäre Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt werden in der Affäre um die Fußball-WM 2006 wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Alle drei bestätigten am Mittwoch, entsprechende Anklageschriften von der Staatsanwaltschaft erhalten zu haben. Diese Schriften werden jetzt vom Landgericht Frankfurt in einem Zwischenverfahren geprüft.

SN/APA (dpa)/Daniel Karmann Schmidt und Niersbach