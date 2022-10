Afrika Cup 2025 wegen Infrastrukturproblemen nicht in Guinea

Guinea darf das Finalturnier des Afrika Cup 2025 wegen der mangelhaften Infrastruktur in dem Land nicht veranstalten. Diese Entscheidung teilte der Afrikanische Kontinentalverband CAF am Samstag mit. Das westafrikanische Land, eines der ärmsten des Kontinents, hatte zuvor erklärt, es sei nicht bereit, das Turnier auszutragen. Das Exekutivkomitee des Verbandes werde bei seiner Sitzung in Algier am Samstag über die Details der Neuvergabe des Turniers diskutieren.

SN/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD 2022 gewann Senegal den Afrika Cup