Die nächste Endrunde des Afrika-Cups ist um ein Jahr auf Jänner 2022 verlegt worden. Dies gab der afrikanische Fußball-Kontinentalverband CAF am Dienstag bekannt. Durch die Corona-Pandemie steht Afrikas Fußball seit März praktisch still. So konnten auch Qualifikationsspiele für die nächste Endrunde nicht plangemäß über die Bühne gehen.

Der Afrika-Cup 2021 sollte von 9. Jänner bis 6. Februar 2021 ausgespielt werden. Quelle: Apa/Ag.