Ajax bestätigte: Stürmer Antony für 95 Mio. zu United

Der brasilianische Fußball-Teamstürmer Antony wechselt nun doch zu Manchester United. Die "Red Devils" überweisen zumindest 95 Millionen Euro an Ajax Amsterdam. Durch Bonifikationen könnte der Deal noch mehr als 100 Mio. Euro schwer werden. Antony ist der bisher teuerste Transfer in diesem Sommer. Die Übertrittszeit in Europas Topligen endet am Donnerstag, 1. September.

SN/APA/ANP/MAURICE VAN STEEN Antony ist der teuerste Transfer des Sommers