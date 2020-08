Dank des Finaleinzugs des FC Bayern in der Champions League durfte auch Ajax Amsterdam jubeln. Da in den Münchnern und Paris Saint-Germain nun beide Endspielteilnehmer bereits über ihre nationalen Ligen direkt für die kommende Saison der Königsklasse qualifiziert sind, rückt der Erste der niederländischen Eredivisie in die Gruppenphase.

Ansonsten hätte Ajax sich über die Play-offs erst für die Vorrunde qualifizieren müssen. "We back, baby", twitterte der Club am Mittwochabend. Quelle: Apa/Dpa