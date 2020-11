Ajax-Trainer Ten Hag zur Corona-Politik: "Noch Fairplay?"

Ajax Amsterdams Trainer Erik ten Hag hat beklagt, dass einige seiner Profis wegen der unterschiedlichen Corona-Regeln in europäischen Ländern keine Einreise nach Dänemark zum Champions-League-Spiel beim FC Midtjylland erhalten haben. "Ist das noch Fairplay, oder geht es in Richtung Wettbewerbsverzerrung?", fragte der Niederländer in der Pressekonferenz vor dem Match am Dienstagabend.

SN/APA (AFP)/JEROEN PUTMANS Erik ten Hag muss auf einige Spieler verzichten