David Alaba steht bei Real Madrid wieder im Mannschaftstraining. Österreichs Fußball-Teamkapitän absolvierte am Mittwoch erstmals seit seiner am 18. April im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Chelsea erlittenen Wadenverletzung eine komplette Einheit mit seinen Clubkollegen. Damit dürfte Alaba im Copa-del-Rey-Finale am Samstag gegen Osasuna im Real-Kader aufscheinen.

BILD: SN/APA/AFP/OSCAR DEL POZO Alaba bei Real Madrid wieder einsatzbereit