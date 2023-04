Alaba fällt wegen Wadenverletzung rund zwei Wochen aus

Leichte Entwarnung bei ÖFB-Star David Alaba: Der 30-jährige Wiener hat sich laut Angaben spanischer Medien am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel seines Clubs Real Madrid in der Champions League bei Chelsea (2:0) keine gröbere Verletzung zugezogen. Untersuchungen am Donnerstag hätten einen kleinen Riss in der Wadenmuskulatur ergeben, berichteten die Sportzeitungen "Marca" und "As" übereinstimmend. Die prognostizierte Ausfallzeit wurde mit rund zwei Wochen angegeben.

Alaba fehlt damit nicht nur am Samstag im Liga-Heimspiel gegen Celta Vigo (21.00 Uhr/live DAZN), sondern bis Anfang Mai wohl auch in den folgenden Partien in Girona, gegen Almeria und bei Real Sociedad. Im Cupfinale am 6. Mai gegen Osasuna könnte der Verteidiger den Angaben zufolge aber wieder einsatzfähig sein. Real-Trainer Carlo Ancelotti hofft, Alaba zumindest bis zu den CL-Halbfinalspielen gegen Manchester City (9. Mai in Madrid, 17. Mai in Manchester) wieder zur Verfügung zu haben.

In London gegen Chelsea war Alaba zur Pause ausgewechselt worden. Ancelotti hatte nach Spielende von einer Überlastung der Kniesehnenmuskulatur gesprochen. Der ÖFB-Kapitän erlitt in der Partie bereits die dritte Muskelverletzung in diesem Kalenderjahr. Bereits zu Jahresbeginn hatte er wegen Muskelproblemen im rechten Bein pausieren müssen. Von Ende Februar bis Ende Mai plagte ihn eine Blessur im rechten hinteren Oberschenkel.