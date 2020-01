Alaba für "kicker" zweitbester Innenverteidiger

David Alaba ist für das Fachmagazin "kicker" der zweitbester Innenverteidiger in der Herbstrunde der deutschen Fußball-Bundesliga gewesen. In der am Donnerstag veröffentlichten Rangliste liegt der Defensivspieler von Bayern München nur hinter Matthias Ginter (Mönchengladbach). Auf Rang fünf folgt mit Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt) ein weiterer Österreicher.

SN/APA (AFP)/INA FASSBENDER David Alaba konnte in der Herbstrunde überzeugen