Alaba mit Real Madrid in packender Partie bei Levante 3:3

Österreichs Fußballstar David Alaba hat am späten Sonntagabend in der spanischen Meisterschaft mit Real Madrid bei Levante nur ein 3:3 (1:0) erreicht. In einer nach der Pause spektakulären Partie mussten die Madrilenen letztlich über den einen Punkt auch froh sein. Die Gastgeber hatten unmittelbar nach der Pause einen frühen 0:1-Rückstand wettgemacht, nach der Führung auch den Ausgleich zum 2:2 weggesteckt, nach dem Treffer zum 3:2 aber dann noch das 3:3 kassiert.

SN/APA/AFP/JOSE MIGUEL FERNANDEZ David Alaba zeigt gegen Levante Einsatz