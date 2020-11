Alaba: Salzburg gegen Bayern "gefährlicher Außenseiter"

Auf David Alaba wartet am Dienstag im Champions-League-Auswärtsmatch gegen Red Bull Salzburg eine Premiere. Der österreichische Fußball-Star tritt erstmals in seiner Karriere in einem Pflichtspiel mit dem FC Bayern gegen eine österreichische Mannschaft an. "Das ist schon etwas Spezielles, in meiner Heimat ein Spiel zu machen, und das noch dazu auf höchstem Niveau", sagte der Wiener der APA.

SN/APA (AFP/Archiv)/OLEG NIKISHIN Alaba warnt vor Salzburg