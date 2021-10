Alaba trifft bei Reals 2:1-Sieg im Clasico gegen Barcelona

David Alaba hat einen traumhaften ersten Clasico erlebt. Der Wiener erzielte am Sonntag beim 2:1-Auswärtssieg von Real Madrid gegen den FC Barcelona in der 32. Minute das zwischenzeitliche 1:0 für die Gäste und ist damit der zweite Österreicher, der sich in dem Fußball-Traditionsduell in die Schützenliste eintrug. Davor war dies Hans Krankl am 17. Februar und am 23. September 1979 im Barcelona-Dress gelungen.

SN/APA/AFP/JOSEP LAGO Alaba traf gleich in seinem ersten Clasico