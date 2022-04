Alaba trifft bei Reals 3:1-Auswärtssieg gegen Osasuna

Real Madrid ist die spanische Fußball-Meisterschaft wohl kaum mehr zu nehmen. Die Königlichen gewannen am Mittwochabend in Pamplona bei CA Osasuna mit 3:1. ÖFB-Teamspieler David Alaba hatte seine Aktien an den drei Punkten, er brachte den Rekordmeister per Abstauber mit 1:0 in Führung. Zwar glich Osasuna umgehend durch Ante Budimir (13.) aus, Marco Ansensio (45.) und Lucas Vazquez stellten aber schlussendlich den Auswärtserfolg Reals sicher.

SN/APA/AFP/ANDER GILLENEA Der ÖFB-Star erzielte das 1:0 für Madrid