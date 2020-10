Alaba und Haaland setzen die Akzente: Topstars sind bereit für den Showdown

Im Kampf um Platz eins der Nations-League-Gruppe B1 spitzt sich alles auf ein Duell Österreich gegen Norwegen zu. David Alaba und Erling Haaland laufen auch schon auf Hochtouren.

Die Topstars in ihren jeweiligen Fußball-Nationalteams drückten dem Spiel den Stempel auf. David Alaba führte Österreich in der dritten Runde der Nations League zu einem 1:0 in Nordirland. Norwegens Topstürmer Erling Haaland glänzte beim 4:0 gegen Rumänien mit drei Toren. Mit je sechs Punkten liegen Österreich und Norwegen an der Tabellenspitze. Im direkten Duell am 18. November in Wien am letzten Spieltag wird sich im Duell Alaba gegen Haaland mit großer Wahrscheinlichkeit entscheiden, wer als Gruppensieger in die Liga A der Nations League aufsteigt. Und sich auf Partien gegen die europäischen Topnationen freuen kann.

Vor dem großen Showdown im Prater müssen aber beide Mannschaften noch Pflichtaufgaben erledigen. Österreich gastiert am Mittwoch in Rumänien, Norwegen hat Nordirland zu Gast. So wie beide Mannschaften bei ihren Siegen am Sonntag aufgetreten sind, Österreich vor allem vor der Pause, sind erneut volle Erfolge zu erwarten. Auch wenn die Truppe von ÖFB-Teamchef Franco Foda nur mit 1:0 gewonnen hat, so hatten Alaba und Co. die Nordiren jederzeit im Griff. Zur Pause hätten Österreichs Elitekicker klarer führen müssen. Aber in der besten Phase der Partie fehlte ein echter Torjäger. Den hatte Norwegen in seinen Reihen. Der Ex-Salzburger Erling Haaland wühlte sich mit hoher körperlicher Präsenz durch die Reihen der fast zu bemitleidenden Rumänen, die keine Möglichkeit hatten, sich gegen die Wucht des Jungstars erfolgreich zu wehren. Alaba, der gegen Nordirland auf der linken Abwehrseite agierte, und Haaland werden mit Sicherheit auch im Topduell im Mittelpunkt stehen, wenn es darum geht, den entscheidenden Schritt Richtung Gruppensieg zu machen.

Dem ÖFB-Team könnte nach dem Sieg in der Startrunde in Norwegen aufgrund der direkten Duelle mit den Skandinaviern schon ein Remis zu Platz eins reichen. Dafür gilt es aber Haaland zu stoppen. Der schraubte mit seinen drei Treffern gegen die Rumänen sein Torkonto in der Nationalmannschaft auf sechs Treffer in sechs Länderspielen. Wie schon bei seinem Ex-Club Salzburg oder bei Dortmund, Haalands Torquote ist einzigartig. Da wartet auf Martin Hinteregger und seine Defensivkollegen viel Arbeit. Aber die Österreicher zeigten sich zuletzt in der Rückwärtsbewegung stabil. Ließen kaum Chancen zu. Nur: Haaland ist ein anderes Kaliber als die Stürmer der Nordiren.

Aber das wissen auch die Österreicher, denen auch bewusst war, dass man gegen Nordirland nach der Pause zu wenig aggressiv agierte. Eine solche Passivität wird ein Topstürmer wie Haaland wahrscheinlich mit Toren bestrafen. Daher fand Foda auch kritische Worte. "Wir hatten extrem viele Umschaltsituationen, wo wir in der Passqualität extrem ungenau waren, sonst wären wir zwei, drei Mal allein aufs Tor gelaufen." Wie Senkrechtstarter Christoph Baumgartner schon zwei Mal vor dem Seitenwechsel. Trotz der vergebenen Topchancen gab sich der Hoffenheim-Legionär kämpferisch und betonte: "Wir sind jetzt Tabellenführer und wollen das bis zum Schluss bleiben. Entscheidend ist, dass wir gewonnen haben, das zeigt unsere Mentalität." Mit dieser kann die Foda-Elf auch Superknipser Haaland stoppen.