Siegen oder fliegen: Ab dem Viertelfinale wird die Champions League im K.-o.-System gespielt. Die Bayern haben beste Chancen, den großen Coup zu landen. Auch wegen David Alaba.

Das gab es im europäischen Fußball noch nie: Die Pokale in der Champions und in der Europa League werden nach einem Turnier in Lissabon bzw. in Nordrhein-Westfalen vergeben. Ab dem Viertelfinale wird im K.-o.-System gespielt. Noch stehen aber nicht alle ...